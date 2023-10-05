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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعاونيات البناء والإسكان: طرح شقق بمساحات تصل لـ200 متر في بدر قريبا

وليد البارودي
وليد البارودي

قال اللواء مهندس وليد البارودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إن هناك 3484 جمعية إسكان تعاوني.

 وأوضح البارودى خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة ، الذي يبث على قناة النهار، أنه يشترط لتكوين الجمعية ألا يقل عدد أعضائها عن 30 عضواً بشرط تربطهم صفة مشتركة، كالمهنة أو موقع جغرافي، وألا تكون هادفة للربح، وألا يكون الاسم مطابق لجمعية أخرى، ويتم إختيار 3 أعضاء مؤسسين لمتابعة إجراءات تكوين الجمعية، والتقدم لهيئة تعاونيات البناء والإسكان وتشمل فتح حساب بنكي باشتراكات العضوية.

وفي حال تعثر الجمعيات أجاب اللواء البارودي "بالنسبة للجمعيات المتعثرة أو التى يوجد بها فراغ إداري، يتم تشكيل لجنة بقرار وزاري من هيئة تعاونيات البناء والإسكان والاتحاد التعاوني الإسكاني وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية؛ تتولى فحص أعمال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان ومراجعة مشروعاتها المتعثرة، ووضع الحلول المناسبة طبقا لكل حالة على حدة، لتلافي سبب تعثرها".

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنه يتم سحب قطعة الأرض من الجمعية في حال مرور 6 أشهر ولم يتم بدء العمل عليها، وفي حالة عدم سداد عدد من الأقساط بصورة متتالية.

تعاونيات البناء والإسكان: طرح وحدات سكنية بمساحة 120 حتى 200 متر ببدر قريباً
 

كشف اللواء مهندس وليد البارودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن طرح وحدات سكنية بمساحة 57 م2 غرفتين وصالة للمقبلين على الزواج مراعاةً للظروف الاقتصادية، بمدينة بدر خلال 30 يوما.

وأضاف أن الهيئة تدرس  طرح وحدات بمساحة 70 م2، غرفتين وصالة، مناسبة لزوج وزوجة تكفيهما لبداية مشوارهما".

وأشار البارودى ، إلى أنه سيتم طرح وحدات سكنية أخرى بمدينة بدر تتراوح بين 90متر و120متر و150 ، 200 متر ، خلال الفترة المقبلة لاستيعاب كافة شرائح المجتمع.

وليد البارودي إسكان تعاوني قناة النهار الجمهورية الجديدة منى العمدة

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