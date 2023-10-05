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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يهنئ المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

رئيس قطاع المعاهد
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

قدم الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خالص التهاني للمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، وذلك على الصفحة الرسمية لقطاع المعاهد الأزهرية.

اليوم العالمي للمعلم

وقال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في التدوينة:" خالص التهنئة لإخوتي وأخواتي المعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، الذي يأتي بالتزامن مع بداية العام الدراسي، ولاشك أن ما يسهم به المعلم من دور رائد ومتفرد هو مصدر فخر وإلهام لنا جميعا.

وأضاف عبدالغني، أن المعلم هو المربي والموجه والقدوة، وهو الباعث للأمل في نفوس وعقول النشء والأبناء، ومنه نستلهم قيم المسئولية والتضحية والتفاني، وهو من يرسم مستقبلنا من خلال إعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات أمتنا العربية والإسلامية.

وكيل الأزهر يهنئ المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

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«عمائم الأزهر على جبهة النصر» سلسلة فيديوهات تبرز الدور الوطني للأزهر في حرب أكتوبر

أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف، سلسلة من الفيديوهات الجديدة التي تبرز الدور الوطني للأزهر في انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، على الصفحات الرسمية للأزهر بمنصاته على فيسبوك ويوتيوب وإنستجرام وموقع X، تحت عنوان «عمائم الأزهر على جبهة النصر»، وذلك للتعريف بالدور الوطني والتوعوي لعلماء الأزهر الشريف خلال حرب السادس من أكتوبر، وبما أسهم في تحقيق واحد من أعظم الانتصارات العربية في تاريخ مصر.

وتتضمن السلسلة عددا من الفيديوهات التي تعرض شهادات حية لعدد من علماء الأزهر الشريف، الذين عاصروا الحرب وشاركوا فيها، كجنود وضباط ومقاتلين، أو ممن أسهموا بالجهود المعنوية والروحية لرفع الروح القتالية لدى الجنود والضباط على الجبهة،

تأتي السلسلة في إطار حرص الأزهر الشريف على توضيح الدور الوطني البارز للأزهر الشريف في تاريخ مصر والعرب، منذ نشأته وحتى وقتنا هذا، وهو ما كان له عظيم الأثر في التصدي لكثير من المحاولات التي استهدفت النيل من مصر، أو التعدي على أراضيها.

الأزهر الشيخ أيمن عبدالغني قطاع المعاهد الأزهرية اليوم العالمي للمعلم عمائم الأزهر

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