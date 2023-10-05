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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر معك في تقدم مستمر.. عضو صندوق التكافل بالإمارات يوجه رسالة للرئيس السيسي..خاص

صدى البلد

قال المستشار محمد عبد الرازق عضو مجلس إدارة صندوق التكافل المصري بالإمارات في تصريحات لصدى البلد ان الجالية المصرية في الامارات تعيش حالة من الفرحة و البهجة بعد اعلان الرئيس السيسي الترشح لانتخابات الرئاسة

و تابع عبد الرازق في تصريحات لصدى البلد: "ما شهدناه خلال ولاية الرئيس السيسي من تقدم و ازدهار لمصر سواء على المستوى الداخلي او على المستوى الدولي جعلنا نطالبه بالترشح لاستكمال التقدم

وأضاف ان جميع أعضاء الجالية المصرية بالإمارات شاركوا في وقفات لمطالبة الرئيس السيسي بالترشح ، و بمجرد اعلان ترشحة بدأنا في حث الجميع على النزول و التصويت حيث ان الامر لا يقتصر على الوقفات التي نظمناها و لكن يجب ان يتم استكمالها بالتصويت و اعطاء مشهد حضاري للعالم عن مصر سواء في الداخل او الخارج. 


و تابع " انا شعرت بالفرق لاني اتنقل بين مصر و الامارات و شهدت كيف كنا و الي أين وصلنا بالاضافة الي الامن و الامان الذي يجعلني مطمئناً على أهلى و انا في دولة اخرى. 


و أنهى حديثه قائلا " الجالية المصرية في الامارات تثق بك كل الثقة و مصر معك في تقدم مستمر ". 

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