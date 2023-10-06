جامعة القاهرة تطلق برنامجا تدريبيا حول نظم الامتحانات وتقويم الطلاب

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

و من هذه الدورات يقدم المركز يوم 11 و12 أكتوبر 2023 برنامج تدريبي عن النشر الدولي للبحوث العلمية، بإضافة الي دورة اخر عن نظم الامتحانات وتقويم الطلاب.

جامعة القاهرة

تنظم جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عدة فعاليات بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، في إطار حرص الجامعة على تنمية الحس الوطني لدى طلابها وتعريفهم بقيمة هذا النصر الذي أعاد لمصر كامل ترابها الوطنى، وللأمة كرامتها وعزتها.

وتتضمن فعاليات الجامعة عدة ندوات ومسابقات تنظمها الكليات، ففي كلية الإعلام ستعقد ندوة تحت عنوان "نصر أكتوبر .. خمسون عامًا من صيحة العبور لصحوة العمل"، وذلك يوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر بحضور المفكر الاستراتيجي اللواء سمير فرج، والإعلامي خالد سعد في حوار مفتوح مع الطلاب حول أسرار ملحمة حرب أكتوبر، بالإضافة إلى إقامة معرض عن انتصارات أكتوبر يتضمن العديد من الرسومات والمشغولات اليدوية المتعلقة بالحرب.

وفي كلية الآداب سيتم تنظيم العديد من الأنشطة تحت عنوان "أجيال في طريق النصر: حتى لا ننسي"، وتتضمن عقد 4 ندوات، وهي "حرب الوعي حرب 73 نموذجًا" وذلك يوم الاثنين 9 أكتوبر، وندوة "تحرير سيناء بين الحرب والسلام" يوم الأربعاء 11 أكتوبر، وندوة تحت عنوان "بطولات في طريق النصر "فيلم الممر" يوم الأحد 15 أكتوبر، بالإضافة إلى تنظيم ندوة حول "دور الجامعة في حرب أكتوبر"، و "حرب أكتوبر في الوجدان المصري".