محافظ الغربية ومدير الأمن يضعان إكليل زهور على النصب التذكاري احتفالا بنصر أكتوبر.. صور

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم الجمعة ، بوضع أكاليل الزهور على قبر النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة طنطا، ويرافقه اللواء خالد عبد السلام مدير. الامن المستشار العسكري للمحافظة والكاتب الصحفي ناصر أبو طاحون ورئيس لجنة نقابة الصحفيين وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.

عقب ذلك تبدأ الزيارات الميدانية للمناطق العسكرية بالغربية، مثل القاعدة الجوية بمحلة مرحوم والمطار واللواء 101 ومنطقة تجنيد طنطا لتقديم التهنئة للضباط والجنود بأعياد أكتوبر.

وعلى صعيد آخر يتم تنصيب منصة رئيسية تقدم عروضا ثقافية وفنية واستعراضية غدا لنماذج من البطولات الرائعة لرجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة بمسرح الثقافي بطنطا .

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