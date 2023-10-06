عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية ومدير الأمن يضعان إكليل زهور على النصب التذكاري احتفالا بنصر أكتوبر.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور  طارق رحمي  محافظ الغربية اليوم الجمعة ، بوضع أكاليل الزهور على قبر النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة طنطا، ويرافقه اللواء خالد عبد السلام مدير. الامن  المستشار العسكري للمحافظة والكاتب الصحفي ناصر أبو طاحون ورئيس لجنة نقابة الصحفيين وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.

القبض على شخص حاول طعن سيدة بسبب خلافات الجيرة في طنطا

عقب ذلك تبدأ الزيارات الميدانية للمناطق العسكرية بالغربية، مثل القاعدة الجوية بمحلة مرحوم والمطار واللواء 101 ومنطقة تجنيد طنطا لتقديم التهنئة للضباط والجنود بأعياد أكتوبر.

شاهد ..محافظ الغربية يتفقد مشروعات القطاع الطبي بطنطا ...صور

وعلى صعيد آخر  يتم تنصيب منصة رئيسية تقدم عروضا ثقافية وفنية واستعراضية غدا لنماذج من البطولات الرائعة لرجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة بمسرح الثقافي بطنطا .

IMG20231006101441
IMG20231006101441
IMG20231006101446
IMG20231006101446
IMG20231006101518
IMG20231006101518
IMG-20231006-WA0033
IMG-20231006-WA0033
IMG-20231006-WA0035
IMG-20231006-WA0035
IMG-20231006-WA0036
IMG-20231006-WA0036
IMG-20231006-WA0041
IMG-20231006-WA0041
IMG-20231006-WA0039
IMG-20231006-WA0039
IMG-20231006-WA0043
IMG-20231006-WA0043
IMG-20231006-WA0044
IMG-20231006-WA0044
IMG-20231006-WA0046
IMG-20231006-WA0046
IMG-20231006-WA0045
IMG-20231006-WA0045
إحتفالات نصر أكتوبر احتفالا بالعيد القومي ات المسلحة الدكتور طارق رحمي الجمعيات الأهلية الجنود الر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الزي السلام الصحفيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز

«اشتري شبكتك بسرعة»|هزة تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة وعيار 21 مفاجأة

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

مليون خيبة.. مدير الزمالك السابق يعلق على انتقال سيف عابد للأهلي

عقب اعتذاره | رجاء خاص من حسام عاشور لـ الخطيب

أمطار على هذه المحافظات|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة وتحذر من الشبورة

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

بشرى من الحكومة بشأن انخفاض الأسعار.. وغرامة 2 مليون جنيه للمخالفين

موضوعات متعلقة

جامعة طنطا: إطلاق مبادرة لدعم ابتكارات الطلاب والخريجين

ترشيحاتنا

السيسي يتفقد المراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

وزير الخارجية: استلهام روح أكتوبر النضالية يضخ طاقة جديدة لاستكمال مسيرة التنمية

تفشٍ قاسٍ لـ حمى الضنك.. الصحة العالمية تكشف عن "تهديد كبير" للعالم

سلع غذائية بأسعار مخفضة 25%.. المجمعات الاستهلاكية تفتح أبوابها للمواطنين

السيسي: نستعد للتعامل مع أي أزمات تواجه أي محافظة

قبل القرعة.. قرار كاف يمنح الزمالك فرصة ذهبية للمنافسة بقوة على الكونفدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

احذروا.. 5 أبراج أكثر عرضة لـ الحوادث

العميد محمود محمد عبد العاطي لـ "صدى البلد": دمرت دبابات العدو في الدفرسوار.. ومصر أذلت إسرائيل في حرب أكتوبر

سعر إطلالة نانسي عجرم الملفتة يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

فيديو

دكتور وميكانيكي .. الكشف عن أكبر عصابة لسرقة الأعضاء في باكستان /فيديوجراف

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ