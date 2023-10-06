الرئيس السيسي للمحافظين: معاكم شهرين وهاجي أطمن أن كل حاجة سليمة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لحظة تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ المراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ و السلامة العامة.

وجه الرئيس السيسي حديثه للمحافظين، قائلا: "عندك في كل محافظة محطات مياه وري.. بعد شهرين سأقوم بالاطمئنان على تلك المحطات والتأكد من سلامتها".

واسترسل الرئيس السيسي: "حضرتك مسئول أمامي دلوقتي.. معاك شهرين كـ حد أقصى وانت المسئول.. سعيد بمركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ".



واختتم حديثه قائلا: "لكل المحافظين موعدنا بعد شهرين. .أنت المسئول أمامي وأمام الدولة عن كل ما هو داخل نطاق المحافظة.