السيسي: الدولة مستعدة للتعامل مع أي أزمات.. ومهلة شهرين لإتمام جاهزية العناصر الهندسية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك جاهزية للتعامل مع أي أزمات.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسي، اليوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر، المراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومتابعتها مع المحافظين.

مهلة شهرين

وأعرب الرئيس السيسي، عن سعادته بما شاهده من جاهزية كاملة للتطور، موجها المحافظين: "بعد شهر أو شهرين هطلب منكم جميعا إن عناصركم الهندسية تكون جاهزة وكمان علشان أتفقدها بمعنى أن تكون كل حاجة داخل محافظتك جاهزة".