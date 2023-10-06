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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة فرج عامر رسالة للفرق المصرية بعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

فرج عامر
فرج عامر

أقيمت اليوم الجمعة، الموافق 6-10-2023، قرعة بطولة دوري أبطال إفريقيا، في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، بتواجد الأهلي وبيراميدز من مصر.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "مع تمنياتنا بالتوفيق لكل الفرق المصرية المشاركة في بطولة دوري ابطال أفريقيا و ان شاء الله البطولة مصرية 🇪🇬"

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا


وتواجد الاهلي في المجموعة الرابعة مع كل من: مادياما الغاني، يانج أفريكانز التنزاني، شباب بلوزداد الجزائري، الأهلي.

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

وتواجد بيراميدز في المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا مع كل من نواذيبو الموريتاني، تي بي مازيمبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي

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