ارتفاع ضحايا سجن زحلة إلى 5 ومصدر أمني يكشف تفاصيل مثيرة



أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن أعداد ضحايا تمرد سجن زحلة ارتفعت إلى 5 وعدد من الجرحى حيث تدخلت قوات الجيش ومكافحة الشغب.

ونقلت ليبانون نيوز عن مصادر أمنية قولها إنه تم نقل 5 جرحى و3 ضحايا إلى مستشفى الهراوي وجريحان إلى المستشفى اللبناني الفرنسي ويتم نقل جرحى آخرين إلى مستشفى رياق.

وأضاف المصدر الأمني أن القوى الأمنية قد تضطر لاستخدام القوّة والاقتحام للسيطرة على الوضع في ‎سجن زحلة ما قد يؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا.

وأوضح أن حالة من الفوضى والاضطراب تسود الباحات الخارجية للسجن، في حين تعمل أعداد كبيرة من الجيش وقوى الأمن على احتواء الوضع.

ونوه المصدر ذاته إلى أن الإضرابات قد بدأت بعدما اكتشفت القوى الأمنية أن هناك عددًا من السجناء حفروا حفرة بجدار ‎سجن زحلة وباتوا قريبين من اختراقه بهدف القيام بعملية فرار جماعي.