لبنان.. طلب عاجل من وزير الداخلية لقائد الجيش بشأن سجن زحلة

وجه وزير الداخلية اللبناني نداءا عاجلا الي قائد الجيش اللبناني بشأن سجن زحلة الذي شهد احتجاجات من المساجين واضرام النيران في عنابره حيث طالبه بضرورة تأمين المؤازرة وحماية المحيط

كانت صحيفة ليبانون نيوز أفادت بسقوط 4 ضحايا من السجناء وعدد كبير من الجرحى واحتجاز ضابط في سجن زحلة بلبنان.

وأشارت الصحيفة ذاتها الي أن قوات الجيش دفعت بتعزيزات استعدادًا للدخول إلى سجن زحلة بعد تمرد وحريق داخله.

وذكرت صحيفة النهار اللبنانية سقوط إصابات في صفوف السجناء جرّاء الاحتجاج في سجن زحلة ودخول الصليب الأحمر اللبناني إلى داخله.

وأشارت الوكالة الوطنية للاعلام الي وقوع احتجاجات داخل سجن زحلة للرجال بلبنان.

كان بعض السجناء عمدوا إضرام النيران داخل الغرف، حيث تحركت قوات الدفاع المدني الي موقع الحريق للتعامل مع النيران.