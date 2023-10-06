الدقهلية.. رفع 17 ألف طن مخلفات من مدن وقرى بلقاس

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن اعمال الحمله المكبرة للنظافة ورفع المخلفات ونواتج التطهير بمركز ومدينه بلقاس انتهت .

وذلك بمشاركة 10 وحدات محلية ومعدات التدخل السريع بديوان عام المحافظة، موصحا أنه تم رفع 17 ألف طن مخلفات صلبه من كافة المناطق بنطاق مدينة والقري التابعة لرئاسة مركز بلقاس علي مدار يومين.



واوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة انه بالتنسيق مع المحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس والسادة رؤساء الوحدات المحلية المشاركة شملت مراكز ومدن دكرنس والسنبلاوين واجا وتمي الامديد والمنصوره وشربين ونبروه وميت سلسيل والكردي وطلخا والمطريه حيث استمرت الحملة لمده 10 ايام بمعاونه عدد 18 معده ما بين سيارات حموله 20 طن و 10 طن لوادر وذلك بمشاركة جهاز النظافة والتجميل واشراف المهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة والتجميل حيث يشمل العمل رفع المخلفات بنطاق مركز ومدينة بلقاس والقري التابعة حيث تم رفع تراكمات القمامه البلديه والمخلفات الصلبة ونواتج التطهير فقد إخلاء مدخل مدينه بلقاس من بداية كوبري عمار وعدد من الشوارع شملت شارع مدرسه الثانويه بنين وشارع مجلس مدينه بلقاس وشارع مدارس مجمع جاد بعزبه صبحي وشارع مركز شرطه بلقاس و المستشفي وطريق ابو حجازي ومدخل طريق بلقاس الستانومي ومدخل طريق بسنديله شربين وشارع وابور النور علي طريق حفير شهاب الدين وشارع الخزندار علي بحر طريق حفير شهاب الدين وشارع عزبه شرف والتأمين الصحي والمساكن وطريق عزبه ابوالدسوقي علي ترعه التوفيقية.



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