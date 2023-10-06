نرفض هذه النغمة.. أول تعليق من الزمالك بعد قرعة الكونفدرالية الإفريقية

علق عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، على قرعة مجموعات الكونفدرالية الإفريقية، والتي أقيمت اليوم، في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

وشهدت قرعة الكونفدرالية الإفريقية، تواجد نادي الزمالك، مع ساجرادا الأنجولي وأبو سليم الليبي وسوار الغيني.

وقال مدير الكرة بنادي الزمالك في تصريحات صحفية:"أرفض نغمة مجموعة سهلة أو صعبة، لأن جميع المنافسين فرق قوية طالما تأهلت لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية".

أول تعليق من الزمالك بعد قرعة الكونفدرالية الإفريقية

وأضاف: “لدينا هدف واحد وهو التأهل للدور التالي والمنافسة على اللقب، ولابد من التركيز خلال منافسات كأس الكونفدرالية للتتويج بالبطولة”.

اختتم: “الزمالك سيستعد بجدية لكافة المنافسين للفوز في المباريات التي سنخوضها للتأهل للدور التالي والمنافسة على اللقب”.