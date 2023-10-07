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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بائع سمنة صباحا وطبيب نساء مساءً.. حكاية دكتور قرر العيش في جلباب أبيه

الصبح بيبيع سمنة
الصبح بيبيع سمنة وبالليل طبيب نساء .. حكاية طبيب مشهور

يقوم ببيع السمن صباحا في السرجة ويعمل في المقابل كطبيب نساء في المساء .. تلك هي حكاية طبيب النساء والتوليد الدكتور أحمد محمد ابن السيدة زينب وهو صاحب حكاية قد بدأت كواليسها قبل ثماني سنوات.

هكذا ارتدي طبيب النساء جلباب أبيه ليقف بين عبوات السمن ليبيعها  ولم يمنعه في المقابل ردائه الأبيض وعمله كطبيب إلا أنه في المقابل قام بتقسيم يومه إلى بائع سمن وممارسة مهنته طبيب أمراض نساء.

ففي شارع  بمنطقة السيدة زينب  تبدأ حكاية طبيب النساء والتوليد المعروف والذي قرر استكمال العمل بتجارة ابيه و أجداده وعدم إعلاق المحل الخاص بوالده بعد وفاته ليحاول التوفيق بين مهنته كطبيب واستمرار تجارة والده  وذلك بعد ان أصبح ليس أمامه سوى  خيارين، هل يستمر المحل أم يتم إغلاقه

أشار إلى أن بالتأكيد لم يكن  الأمر سهلًا في البداية لكنه أكد أن مهنة الطب بالتأكيد هي الأصعب ولكنها في المقابل المهنة الأكثر امتاعا له بالرغم من ما تحمله من مصاعب أبرزها تحمله لمسؤولية  كلا من الأم والجنين طوال الوقت .

أما عن أغرب حالات الولادة التي واجهته أشار هي قيام أحدى الحوامل المترددين لعيادته  أحدى عربات الكارو إلى أنها قد تعرضت لحادثة تسببت لها في ثقب بالرحم ونزول السائل حول الجنين ولكن استطاع إنقاذها في الوقت المناسب.

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يمكنك مشاهدة أصل حكاية طبيب النساء وتفاصيل  أكثر عن المصاعب التي واجهته في العمل في مجال بع السمن ومدى تقبل مرضاه وذلك عبر الرابط التالي:

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1+%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1++%D9%88+%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF+%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B9+%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A9+.#fpstate=ive&vld=cid:da87c2d3,vid:AMqo7YRhNF0,st:0

طبيب النساء عبوات السمن منطقة السيدة زينب ثقب بالرحم

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