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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو لجدة يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي لسبب غير متوقع

مقطع فيديو لجدة يثير
مقطع فيديو لجدة يثير الجدل على مواقع التوصل الأجتماعي لسبب غ

أثارت جدة هندية تدع  راود سليمة خان الكثير من الجدل بعد أن ظهرت في  مقطع فيديو لها وهي تقوم بالعد من واحد إلى 100 على وسائل التواصل الاجتماعي وأعلانها أنها قامت بتعلم القراءة والكتابة وذلك بعد بلوغها لعمر 92 عاماً .

أكدت الجدة أنها قد  بدأت الدراسة  لأول مرة في حياتها. جنباً إلى جنب مع مجموعة من التلاميذ يصغرونها بحوالي ثمن عقود وتتوجه إلى المدرسة برفقة كلا من زوجة وحفيدها.

وأشارت  الجدة أنها قد تزوجت في عمر الرابعة عشرة، وذلك قبل حوالي عامين من نهاية الحكم الاستعماري البريطاني بالهند.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عنها قولها لقد اعتاد أحفادي على خداعي ليأخذوا منّي العديد من الأموال الإضافية لأنن لم أجيد عد الأوراق النقدية.

مقطع فيديو وسائل التواصل الإجتماعي

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