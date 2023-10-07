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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية: تدمير مسيرة أوكرانية قرب موسكو

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرة بدون طيار أوكرانية في مقاطعة موسكو فجر اليوم السبت.
وقالت الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت - " تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار على أهداف في موسكو ومقاطعة موسكو".
وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت المسيرة المعادية فوق أراضي منطقة استرينسكي في مقاطعة موسكو.
وذكر عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أنه حسب البيانات الأولية، لم تقع أضرار أو إصابات في مكان سقوط حطام المسيرة.

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