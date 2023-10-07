الرئيس السيسي يجري الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح |صور

قام اليوم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بإجراء الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

وكان في استقبال الرئيس السيسي المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية، جاء ذلك بحسب بيان نشر على الصفحة الرسمية للحملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ومن جانبه أعلنت الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عن عقد مؤتمرها الصحفي الأول للإعلان عن التدشين الرسمي للحملة، وإعلان تفاصيل إجراءات الترشيح وما يرتبط بها من مسائل اليوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023 في تمام الساعة الثالثة عصراً بحضور وسائل الإعلام والصحافة المحلية والأجنبية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة أعلنت دعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والإعلان عن الجدول الزمني حتى إعلان الفائر في الانتخابات يوم 16 فبراير القادم.

ونشرت الهيئة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى صورة من القرار ونشرت القرار رقم (4) لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024.

وجاء في المادة الأولى

تجري الانتخابات الرئاسة وفق الجدول الزمني، ونشر في الجدول موعد تلقي طلبات الترشح في الفترة من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر الجاري، وجدول نشر القائمة المبدئية للترشح ومواعيد فحص طلبات الترشح، وموعد التظلمات، وموعد تقديم الطعون.