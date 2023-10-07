بروكسي يواصل استعداداته لمواجهة لافيينا بدوري المحترفين

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروكسي استعدادته لمباراة لافيينا اف سي المقرر لها يوم الاثنين المقبل على ملعب بروكسي،ضمن منافسات الجولة الثالثة بدورى المحترفين .

وعقد محمد حامد ، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين استمرت ما يقرب من ١٥ دقيقة قبل انطلاق مران الفريق ، تحدث خلالها في جميع الجوانب الفنية والخططية.

وأدى لاعبو بروكسي تدريبات بدنية قبل خوض تدريبات الكرة والتي اشتملت على الجزء الخططي الذي يرغب الجهاز الفني في تطبيقه أمام فريق لافيينا .

ويسعي بروكسي لحسم اللقاء لصالحه وحصد الثلاث نقاط ،لمواصلة الحفاظ علي صدارة جدول الترتيب ،وخطف الصعود للدورى الممتاز .

كان بروكسي قد حقق الفوز على بترول أسيوط بهدف دون رد في مباراة الجولة الثانية بالمحترفين التي أقيمت على استاد اسمنت اسيوط .