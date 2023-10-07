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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استعدادا لافتتاحه.. تطوير للحي المقابل للمتحف المصري الكبير| صور

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد أعمال التطوير الشامل الجارية حاليا في المنطقة المواجهة للمتحف المصري الكبير، استعداداً لافتتاحه في مطلع ٢٠٢٤.

وقال مجدي شاكر، الخبير الأثري، إن المتحف المصري الكبير سيتم افتتاحه بداية عام 2024، وسيتضمن قاعتين للملك توت عنخ آمون، مضيفًا أن المتاحف حاليًا أصبح لها دور تفاعلي مع المجتمع، حيث تهتم المتاحف بكل الأحداث، سواء كانت فنية أو عالمية.

ويضم المتحف 100 ألف قطعة أثرية، بما في ذلك عناصر من مقبرة الملك توت عنخ أمون. 

معرض توت عنخ آمون التفاعلي

وأضاف أن المعرض أيضًا سيقدم الموسيقى المصرية القديمة، لافتًا إلى أن هذه الطريقة ستسهم في الترويج لـ المتحف المصري الكبير بطريقة حديثة، وهي فرصة لكل المصريين؛ للتعرف على الملك توت عنخ آمون، ورؤية آثاره.

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100 ألف قطعة أثرية المتحف المصري الكبير الملك توت عنخ امون المصرية القديمة قطعة اثرية مجدي شاكر الخبير الأثري متحف المصرى الكبير معرض توت عنخ آمون التفاعلي مقبرة الملك توت عنخ آمون

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