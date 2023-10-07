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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يقصف مستشفى ناصر فى غزة.. وأنباء عن 19 شهيدا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت صحيفة قددس برس الفلسطينية، عن إصابة عدد من الفلسطينيين ظهر اليوم السبت جراء قصف طائرات الاحتلال لسيارة اسعاف عند مدخل مشفى ناصر الحكومي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستنكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، إقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي على استهداف سيارة اسعاف بشكل مباشر، امام قسم الطوارئ في (مجمع ناصر الطبي) بخان يونس جنوب قطاع غزة مما أدى إلى إصابة العديد من الطواقم الصحية والمواطنين.

وطالبت وزارة الصحة المؤسسات الدولية والإنسانية، إلى اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن حماية المؤسسات الصحية وسيارات الاسعاف والطواقم الطبية خلال الطوارئ.

ولم تفصح الوزارة عن عدد الشهداء الذين وصلوا الى مشافيها جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، إلا أن مصادر محلية قدرت وجود حوالي 19 شهيدا في مناطق متفرقة من قطاع غزة بينهم احد المصورين الصحفيين.

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