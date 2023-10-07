عاجل| إسرائيل تبدأ في شن غارات جوية وصاروخية على قطاع غزة.. شاهد

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قصف صاروخي مكثف على شمال غزة.

ومنذ وقت قليل، شنت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال غارة جوية على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.



وأعلنت مصادر طبية إٍسرائيلية، اليوم السبت، وقوع 22 قتيلا و545 جريحا بينهم 70 في حالة خطرة، وهناك عدد غير معروف من المفقودين.

وأكدت الإذاعة العبرية، أنه تم حشد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط من قطاعات الجيش كافة وتعزيزات على الحدود مع لبنان.

من جهتها، أعلنت إسرائيل "حالة الحرب" وشنت غارات جوية على قطاع غزة في أعقاب هجوم صاروخي مفاجئ، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان عقب الهجمات، إن البلاد في حالة حرب.

فيما أعلنت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية مي الكيلة عن إعلان حالة الطوارئ في جميع المستشفيات، وأوعزت لمستودعات الوزارة وبنوك الدم بإمداد المستشفيات بالمستلزمات الطبية اللازمة والأدوية ووحدات الدم.

وأضافت الوزيرة في بيان صادر عن الوزارة : "مستشفيات الضفة الغربية كافة جاهزة لاستقبال الجرحى من قطاع غزة جراء العدوان الذي يشنه الاحتلال على القطاع".