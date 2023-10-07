طوفان الأقصى .. استشهاد 9 فلسطينيين في غزة برصاص الاحتلال

استشهد تسعة فلسطينيين في قطاع غزة على الأقل منذ بدء التصعيد مع إسرائيل، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم السبت.

وتبذل وزارة الخارجية المصرية العديد من الجهود على جميع المستويات من أجل احتواء الأزمة المشتعلة على الأراضي المحتلة، ويكثف الوزير سامح شكري من اتصالاته بالشركاء الدوليين من أجل وقف التصعيد ومنع إراقة المزيد من الدماء خلال التصعيد المستمر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وحذرت مصر صباح اليوم السبت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.

ودعت إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرةً من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة.

كما دعت ايضا الأطراف الفاعلة دولياً، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال.

ومن جانبه، بدأ وزير الجارجية إجراء اتصالات مكثفة مع نظرائه وعدد من المسئولين الدوليين للعمل على وقف التصعيد الجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين.