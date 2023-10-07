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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة لمراقبة الأغذية بالدقهلية والمرور على 366 منشأة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شنت  إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية عدة حملات تفتيشية على 366 منشأت تبين أن 62 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.


وتمكنت الحملات من تحرير عدد 184 محضراً و سحب 56 عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام 1865 كيلو من أغذية متنوعة و  257 لتر  عصائر  وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية

وأكد الدكتور شريف مكبن  وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين. 

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ادارة مراقبة الاغذية الصحة العامة حملات تفتيشية غير صالحة للاستهلاك وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة

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