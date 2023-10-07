حملات مكثفة لمراقبة الأغذية بالدقهلية والمرور على 366 منشأة

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية عدة حملات تفتيشية على 366 منشأت تبين أن 62 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.



وتمكنت الحملات من تحرير عدد 184 محضراً و سحب 56 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1865 كيلو من أغذية متنوعة و 257 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية



وأكد الدكتور شريف مكبن وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

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