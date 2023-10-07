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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أخبار الفن| وفاة نجم مسرح مصر محمد بطاوي.. تسريب واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

أخبار الفن
أخبار الفن

وفاة نجم مسرح مصر محمد بطاوي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: قصة تسريب واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

إيه يا حشرة.. تسريب صوتي لواقعة صفع لقاء سويدان لـ ميدو عادل

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسريبا صوتيا من واقعة صفع الفنانة لقاء سويدان لـ الفنان ميدو عادل، في كواليس مسرحية سيد درويش، والتي تعود إلى يوم 23 سبتمبر الماضي.

وتضمن التسريب الصوتي، انفعال ميدو عادل، الذي قال غاضبا: «ايه يا حشرة.. يا شوية فشلة كلكم واللي فاكرين نفسكم بني آدمين وأنتم أتفه من كده بكتير.. وكل واحد عارف نفسه كويس».

 

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت 7 أكتوبر، نجم فريق مسرح مصر -الفنان الشاب محمد بطاوي- وأعلن هشام صلاح - المستشار الإعلامي لفريق مسرح مصر والفنان أشرف عبد الباقي - خبر وفاة الفنان الشاب محمد بطاوي، ولم يكشف سبب الوفاة.

 

وفاة نجم فريق مسرح مصر.. شقيق محمد بطاوي ينهار في البكاء

قررت أسرة الفنان محمد بطاوي -نجم فريق مسرح مصر - تشييع جثمانه بعد صلاة الظهر من مسقط رأسه، مسجد ضيوف الرحمن بميدان الشيخ حسن في محافظة الفيوم.

 

ترك رضيعة يتيمة.. فاجعة جديدة حول وفاة نجم مسرح مصر

سيطر الحزن على الوسط الفني، بعد ساعات من وفاة نجم فريق مسرح مصر الفنان الشاب محمد بطاوي، فجأة، صباح اليوم السبت 7 أكتوبر.

ولم تكن وفاة محمد بطاوي الفاجعة الوحيدة، حيث ترك طفلة رضيعة اسمها «فريدة» لم يتخطى عمرها العامين حاليا.

 

مهموم قبل وفاته.. سر رحيل نجم مسرح مصر حزنا على ابنته

كشفت إحدى المقربات من نجم فريق مسرح مصر - الفنان محمد بطاوي - عن حزن وهم شديد سيطر عليه، قبل وفاته بعدة أشهر، وتحديدا في شهر أبريل الماضي.

 

تشييع جنازة محمد بطاوي نجم مسرح مصر بالفيوم.. شاهد

شيع أهالي محافظة الفيوم، جثمان نجم مسرح مصر محمد بطاوي، بعد صلاة الظهر اليوم، السبت 7 أكتوبر، بعد وفاته المفاجئة صباحا.

حضر جنازة محمد بطاوي، نجم فريق مسرح مصر، المئات من المشيعين، حتى ووري جسده الثرى بقابر العائلة بمسقط رأسه في الفيوم.

 

بسبب وفاته المفاجئة.. لحظة إنهيار شقيق محمد بطاوي نجم مسرح مصر

لم يتمالك شقيق محمد بطاوي - نجم فريق مسرح مصر - أعصابه، بعد وفاة شقيقه فجأة صباح اليوم السبت 7 أكتوبر، ودخل في نوبة بكاء قبل دفن الجثمان ظهر اليوم.

 

انتي حشرة.. قصة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل.. والتسريب يقلب الطاولة

لازالت واقعة صفعة الفنانة لقاء سويدان لـ الفنان ميدو عادل، في كواليس مسرحية سيد درويش، تشغل بال الكثيرين على الرغم من مرور أسبوعين على الواقعة، وذلك لعدم اكتمال الصورة لدى الجمهور الذي لازال يبحث عن التفاصيل الكامل حتى الآن.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري في التقرير التالي، أزمة لقاء سويدان مع ميدو عادل بالتتابع.

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