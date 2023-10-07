مليون و130 ألف توكيل.. المتحدث باسم حملة السيسي: أغلبية مؤيدي الرئيس من الشباب

أكد المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي باسم حملة السيد عبد الفتاح السيسي، إنه شرف برئاسة الحملة للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه حمل ملف الترشيح للهيئة الوطنية للانتخابات صباح اليوم.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، أن المرشح حصل على تزكية ٤٢٤ نائبا من نواب الشعب، وعدد لا يقل عن مليون؛ 130 الف توكيل من عموم الشعب المصري.

وأشار فوزي المتحدث باسم حملة السيد عبد الفتاح السيسي، إلى أن اللافت للنظر أن الشباب هم أكبر المؤيدين للسيد الرئيس، بأكثر من نصف مليون توكيل.

ونوه فوزي المتحدث باسم حملة السيد عبد الفتاح السيسي، أن ثلثي التوكيلات من السيدات.