حملة السيسي الانتخابية : نحرص على التواصل الفعال مع كافة وسائل الإعلام

قال المستشار محمود فوزي الممثل القانوني للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، :" ننتظر من وسائل الإعلام التغطية المهنية والموضوعية والتي تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف".

وقال محمود فوزي في كلمته في المؤتمر الصحفي الأول للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي :" نحرص من جانبنا على التواصل الفعال مع جميع الصحف ووسائل الإعلام حرصا على حق المواطن في المعرفة وأرجو ألا نعتمد على الأخبار المرسلة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي ".

وأضاف:" اتعهد كرئيس الحملة ألا أحجب نفسي عن الإجابة عن أي استفسار للسادة الإعلاميين والصحفيين وسنعلن بشكل دوري عن كافة الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الحملة".

وتابع محمود فوزي:" سوف تتخذ الحملة مقرات لها في المحافظات وترحب الحملة بكل جهد تقدمه الأحزاب المؤيدة في سبيل دعم مرشحنا الرئاسي".

وأكمل فوزي:" تتيح الحملة للراغبين في الانضمام إليها بالمشاركة عبر قنوات واضحة سيتم الإعلان عنها وعبر الصفحة الرسمية .