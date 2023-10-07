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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حملة السيسي الانتخابية : نحرص على التواصل الفعال مع كافة وسائل الإعلام

صدى البلد

قال المستشار محمود فوزي الممثل القانوني للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، :" ننتظر من وسائل الإعلام التغطية المهنية والموضوعية والتي تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف".

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 وقال محمود فوزي في كلمته في المؤتمر الصحفي الأول للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي :"  نحرص من جانبنا على التواصل الفعال مع جميع الصحف ووسائل الإعلام حرصا على حق المواطن في المعرفة وأرجو ألا نعتمد على الأخبار المرسلة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي ".

وأضاف:"  اتعهد كرئيس الحملة ألا أحجب نفسي عن الإجابة عن أي استفسار للسادة الإعلاميين والصحفيين وسنعلن بشكل دوري عن كافة الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الحملة".

وتابع محمود فوزي:"  سوف تتخذ الحملة مقرات لها في المحافظات وترحب الحملة بكل جهد تقدمه الأحزاب المؤيدة في سبيل دعم مرشحنا الرئاسي".

 

وأكمل فوزي:"  تتيح الحملة للراغبين في الانضمام إليها بالمشاركة عبر قنوات واضحة سيتم الإعلان عنها وعبر الصفحة الرسمية .

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