تموين الشرقية تضبط 3400 علبة سجائر قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، تم تشكيل حملة مكبره برئاسة محمد سعد مديرعام الرقابة بالشرقية بالإشتراك مع قطاع وسط الشرقية وذلك بناء على المعلومات الواردة إلى المديرية والتي تفيد قيام بعض التجار بتجميع كميات كبيرة من السجائرالمحلية والأجنبية بناحية الإبراهيمية بهدف الاحتكار وإعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح الغير مشروع حيث أسفرت الحملة عن تحرير محضرين للتجار أحدهما بناحية الحبش والأخر بناحية مدينة الابراهيميه أرقام ( 6043 /6042 ) لسنة 2023 جنح الإبراهيمية وتم التحفظ علي عدد 3400 علبة سجائر محلية واجنبيه قام التجار بتجميعها بغرض اعادة بيعها بالسوق السوداء وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.