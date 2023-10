بعد رفضها الارتباط به.. دريك يهاجم ريهانا في اغنيته الجديدة

هاجم المغني دريك ، زميلته ريهانا في أغنيته الجديدة "Fear of Heights" من ألبومه الجديد "FOR ALL THE DOGS".

وأوضحت التقارير، أن ريهانا هي المرأة المقصودة في الأغنية، خاصة أنها رفضت الارتباط بدريك رغم محاولاته المستميتة.

ريهانا تتنحي عن منصبها

وأعلنت المغنية الشهيرة تنحيها رسميا، عن منصبها كرئيس تنفيذي لشركة Savage X Fenty، الرائدة في مجال الملابس، لتحل محلها هيلاري سوبر، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة Anthropologie Group.

وأوضحت ريهانا، أنها اتخذت القرار بنفسها، بهدف توسيع نطاق الأعمال إلى ما بعد التجارة الإلكترونية، علي أن يبدأ، التنفيذ الفعلي لقرار التنحي من تاريخ 26 يونيو ٢٠٢٣.

وقالت ريهانا: "كان من الجميل أن نرى تأثير رؤيتنا لـ Savage X Fenty على الصناعة بهذا الحجم المذهل خلال السنوات الخمس الماضية، هذه مجرد البداية بالنسبة لنا، وسنواصل التوسع بطرق تتواصل دائمًا مع المستهلك.. أنا ممتنة ومتحمسة للغاية للترحيب بهيلاري سوبر كرئيس تنفيذي جديد لدينا، فهي قائدة قوية وتركز على نقل الأعمال إلى مستوى أعلى".

وشغلت هيلاري سوبر، منصب الرئيس التنفيذي العالمي لمجموعة Anthropologie Group لمدة أربع سنوات، كما شغلت مناصب قيادية في متاجر التجزئة، بما في ذلك Guess American Eagle وGap وOld Navy، وعن منصبها الجديد، قالت هيلاري:"يسعدني الانضمام إلى عائلة Savage X Fenty، التي تعد علامة تجارية قوة رئيسية، في صناعة الملابس الداخلية والملابس عامة، كما أن التزامها الراسخ بالاحتفال بالشمولية والشجاعة أمر ملهم للجميع".

أجر ريهانا في السوبر بول

في سياق متصل، أعلن اتحاد كرة القدم الأميركي، عن تكلفة عرض ريهانا في السوبر بول لعام 2023، والذي أقيم يوم ١٣ فبراير ٢٠٢٣، حيث بلغت إجمالي التكلفة 13 مليون دولار.

فيما أكد الاتحاد، على عدم حصول المغنية ريهانا على أموال مقابل أدائها في الحفل.

وقالت المتحدثة باسم اتحاد كرة القدم الأمريكي جوانا هانتر لـ مجلة Forbes، "نحن لا ندفع للفنانين.. نحن نغطي النفقات وتكاليف الإنتاج".

وأوضح تقرير لموقع E، أن حفل السوبر بول، يعد دعاية قوية لأي فنان، خاصة أنه المباراة تحظي بنسبة مشاهدات مرتفعة للغاية، وهو ما يعود علي الفنان بإيجابيات كثيرة، منها ارتفاع مبيعات الألبومات والأغاني، التي يغنيها الفنان المشارك خلال عرض السوبر بول.