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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مستشفى بدر الجامعي يستقبل 400 حالة طوارئ يوميا .. قنديل : نحرص على تطوير القطاع لخدمة المواطنين

مستشفي بدر الجامعي
مستشفي بدر الجامعي
  • رئيس جامعة حلوان : نولي اهتماما بتطوير قطاع المستشفيات الجامعية 
  • طب حلوان تكشف عدد الحالات التي يتم استقبالها بمستشفي بدر
  • مستشفي بدر الجامعي : نستقبل ٤٠٠ حالة طوارئ يوميا 
  • جامعة حلوان تعلن تفاصيل انشاء المجمع الطبي داخل الجامعة 


يعد مستشفى بدر الجامعى التابع لكلية الطب جامعة حلوان، واجهة علاج لجميع مرضى مدينة بدر والمدن المجاورة لإجراء العمليات الجراحية الحساسة والدقيقة بفضل ما يمتلكه المستشفى من تطور هائل فى التجهيزات الطبية التى توفرها رئاسة الجامعة، وكوكبة من أهم أعضاء هيئة التدريس الطبى فى مصر.

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ان الجامعة تولي اهتماما كبير بالاهتمام بتطوير قطاع المستشفيات الجامعية وتوفير كل ما يحتاجه هذا القطاع من تجهيزات لخدمة المواطنين ، لاهميته في تحقيق اهدف التنمية والقضاء علي قوائم الانتظار بالمستشفيات.

وتابع قنديل ، ان مستشفي بدر الجامعي يستقبل يوميا العديد من الحالات  سواء بالعيادات الخارجية او بقسم الطوارئ ، و ان الجامعة تحرص علي تطوير المستشفي بصفة دورية للعمل علي خدمة كافة سكان القاهرة الكبري .

وصرحت الدكتورة رشا الرفاعي عميدة كلية الطب بـ جامعة حلوان، ان معدل تردد المرضى اليومي على العيادات والطوارئ بمستشفى بدر الجامعي، في تزايد يوميا و يشمل متوسط الزيارات علي العيادات ٥٠٠ حالة يوميًا، والطوارئ وصل متوسط التردد الي ٤٠٠  حالة يوميًا.

وأكدت الدكتورة رشا الرفاعي عميد كلية الطب بجامعة حلوان ان المستشفي تسعي  دائمًا لمساعدة المرضى وتوفير اللازم لهم جميعًا، مشيرة إلى أن متوسط عدد الجراحات التي تمت على مدار سنة 2023 حتي الان وصل لـ 1500 حالة، أما متوسط جراحات المناظير وصل  42 حالة في الشهر.

و تابعت عميد كلية الطب جامعة حلوان ان الجامعة تدريس حاليا ضمن خطة تطوير المستشفي الاستعدادات لاجراء  عمليات زراعة الأعضاء من الأحياء، لأنها غير متوفرة بالمستشفى.

واعلنت جامعة حلوان ان ما تم من تطوير حتي الان بمستشفي بدر الجامعي شمل  ،  تخصيص 8 أفدنة جديدة كامتداد للمستشفى الذي سيتم العمل به خلال الفترة القادمة ، كما تم افتتاح وحدة عمليات النساء والتوليد التي تشمل 3 غرف عمليات، وبلغ عدد غرف الرعاية 29 غرفة، ووحدة مناظير وتشمل مناظير الجهاز الهضمي العلوي ومنظار القولون ووحدة مُتخصصة في مناظير الفراغ الثالث ومناظير قنوات المرارة ووحدة مناظير الجهاز التنفسي، وكذلك وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة بسعة 18 حضانة، بالإضافة إلى وحدة رعاية للأطفال والقسم الداخلي بسعة حوالي 170 سريرًا.

كما اوضحت جامعك حلوان انه يتم حاليا العمل علي انشاء مشروع المجمع الطبي بالجامعة ، و هو مشروع يضم مستشفى جامعي (تعليمي/اقتصادي)، بالإضافة إلى مستشفى للطلبة.

وأوضح الدكتور هابى حسنى مستشار رئيس جامعة حلوان للمشروعات ان المستشفى يتم إقامتها على مسطح ٦٠٠٠٠ الف متر، مسطح الدور الارضي ٢٨٥٠٠ متر، وبمسطح مباني إجمالي ١٢٥٠٠٠ م٢، ويحتوي في المرحلة الأولى على ١٠٠٠ سرير، والمبني يحتوي على العيادات وأقسام الأشعة والمعامل والوحدات العلاجية المتخصصة بالإضافة الي العلاج الإشعاعي وكذلك غرف العمليات المتخصصة ووحدات المناظير .

وتم تنفيذ هذا المشروع نظرًا للحاجة الملحة لاستكمال توفير متطلبات كلية الطب، بالإضافة إلى توفير احتياجات الجامعة الطبية والتعليمية حيث يوفر  هذا المشروع الهام الاحتياجات الضرورية اللازمة لتعليم وتدريب الطلاب بشكل يربط العلم النظري هذا بالإضافة إلى ما سيوفره المجمع من إمكانات علاجية لسكان منطقة حلوان.

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