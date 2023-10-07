إبراهيم المصري : هدفنا في كرة اليد بالأهلي الفوز بكل البطولات

أبدي إبراهيم المصري، كابتن فريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي عن سعادته بالتتويج بببطولة إفريقيا بعد الفوز على فريق جي إس كي الكونغولي 37-23.

وقال المصري إن الفريق نجح في فرض سيطرته على مجريات المباراة من البداية، وظهر ‏مدى جدية ورغبة اللاعبين في التتويج باللقب الإفريقى الغائب منذ 6 سنوات.

وأشار إلى أن الفوز بلقب البطولة يأتي انعكاسًا لنجاح منظومة اليد في النادي، ويؤكد أن الفريق يسير على الطريق الصحيح، وأن الهدف الدائم للجهاز الفني واللاعبين المنافسة بقوة للتتويج بكل البطولات.

وأشار المصري إلى أن لاعبي الفريق تعاهدوا على الفوز باللقب الإفريقي منذ بداية البطولة والجميع كان يضع هذا الهدف نصب عينيه، ولذا تحقق هذا الإنجاز الكبير.

ووجه المصري الشكر إلى مجلس إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين، مؤكدًا أن الفوز ‏باللقب هو تكليل لجهود الجميع.

وتضم قائمة «رجال يد الأهلي» في البطولة:‏ عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.

