فخري الفقي: الأزمة المالية العالمية سبب خفض التصنيف الائتماني لمصر من موديز

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سبب خفض التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة موديز العالمية درجة واحدة وتغيير نظرتها إلى مستقرة.

وقال الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "خفض التصنيف الائتماني لمصر من موديز ليس مفاجئًا، والأزمة المالية العالمية وراء ذالك".

وأضاف "وكالة موديز العالمية قامت بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثانية خلال العام الحالي"، موضحا: "الوكالات العالمية عادة تقيم المخاطر التي تعرض لها اقتصاديات دول العالم ومن ثم تعطي تقييمها، حتى يستطيع المستثمرون أخذها كمؤشر لضخ استثمارات جديدة".

وأشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،: "وكالة موديز وضعت نظرة مستقرة للاقتصاد المصري بمعنى أن مصر لم تتخلف بالوفاء عن التزاماتها في أي وقت من الأوقات من الأقساط في الديون التي عليها".

