وسائل إعلام فلسطينية: الاحتلال يقصف شاطئ بحر غزة بعشرات القذائف الصاروخية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بقصف عنيف من قبل قوات الاحتلال لشرق خان يونس في قطاع غزة.

و قصفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بعشرات القذائف شاطئ بحر مدينة غزة.

وأفاد مصدر محلي، بسماع دوي انفجارات ضخمة ناجمة عن قصف بحرية الاحتلال لشاطئ مدينة غزة، بعشرات القذائف الصاروخية، ما تسبب بذعر وخوف في صفوف المواطنين سيما الأطفال.

وتوعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتحويل غزة إلى أنقاض، داعيا سكانها إلى الخروج منها على الفور.

جاء ذلك في كلمة متلفزة لنتنياهو عقب اجتماع طارئ للحكومة، على وقع عملية واسعة نفذتها المقاومة الفلسطينية صباح اليوم إلى العمق الإسرائيلي أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الإسرائيليين.

وقال نتنياهو: " "لقد بدأت المقاومة حربا قاسية وشريرة.. سننتصر في هذه الحرب، لكن الثمن باهظ للغاية".

وأضاف: "ما حدث اليوم لم يسبق أن حدث في إسرائيل، وسأتأكد من عدم تكراره مرة أخرى. والحكومة بأكملها تقف وراء هذا القرار".

