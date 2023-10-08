إلهام شاهين: شخصية سوسو مأثرة عليا وغير قادرة على الخروج منها

قالت الفنانة إلهام شاهين إنها رغم الانتهاء من دور "سوسو" في مسلسل ألفريدو لكنها لم تستطع حتى الآن الخروج منها وذلك أثر عليها في تكريمها بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ39

وأضافت إلهام شاهين: “كنت في مود سوسو في مسلسل ألفريدو وفي نفس الوقت أروح أشارك في المهرجان وهو جو تأني بمثابة عرس سينمائي وفرحة وغنى وفن والناس كانت فرحانة بيا لكن في نفس الوقت كانت مشاعر متضاربة ولخبطة وكنت أتمنى أن يكون المسلسل والمهرجان في توقيتين مختلفين”.

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وتابعت إلهام شاهين خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "ذهبت إلى المهرجان متأخر لأني كنت مشغولة بالحلقة الأخيرة من مسلسل ألفريدو ودخلت المسرح في المهرجان في مود عزاء والمفروض أودع الناس وأشكرهم سواء أستاذ هاني لاشين وعلي بدرخان والفنان محمود حميدة وكبار الفنانين وكنت حاطة في دماغي أني أشكرهم لكن لقيت نفسي مفصولة عن الواقع".

