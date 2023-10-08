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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الكذب بدون ندم والميل للاكتئاب.. ماذا تعني الشخصية السيكوباتية؟

شخصية سيكوباتية
شخصية سيكوباتية

الشخصية السيكوباتية هي مصطلح يشير إلى نمط شخصية معين يتميز بالعديد من السمات والسلوكيات المميزة. يُعتقد أن الأفراد ذوي الشخصية السيكوباتية يظهرون نمطًا ثابتًا من السلوك غير المألوف والغير اعتيادي والذي يمكن أن يكون غير صحي أو مشوه.

كشف موقع هيلثي عن بعض سمات الشخصية السيكوباتية والتى تتمثل فيما يلي :

1. عدم التأثر بمشاعر الآخرين: يظهر الأفراد السيكوباتيون قلة في التعاطف والرعاية بشكل عام تجاه مشاعر واحتياجات الآخرين.

2. سطحية العواطف: يميلون إلى إظهار عواطف سطحية وضعف الاستجابة العاطفية، وقد يكونون غير قادرين على تجربة العواطف بنفس الطريقة التي يفعلها الأفراد العاديون.

3. الكذب والخداع: قد يكون للأفراد السيكوباتيين سلوك متكرر للكذب والخداع، ويستخدمون ذلك كوسيلة للتلاعب والسيطرة على الآخرين.

4. العنف والسلوك العدواني: قد يتجلى العنف والعدوانية في سلوك الأفراد السيكوباتيين، حيث يميلون إلى انتهاك حقوق الآخرين والتصرف بشكل عدواني بدون أي ندم أو شعور بالذنب.

5. نقص الشعور بالمسؤولية: قد يفتقر الأفراد السيكوباتيون إلى الشعور بالمسؤولية والالتزام بالقوانين والقيم الاجتماعية، وبالتالي يتجاهلون حقوق الآخرين ويعرضونهم للخطر.

يجب الانتباه إلى أن تشخيص الشخصية السيكوباتية يتطلب تقييمًا متعمقًا واستنادًا إلى المعايير السريرية المعترف بها. إذا كنت تعتقد أن شخصًا ما يعاني من صفات سيكوباتية، فمن المهم التوجه إلى متخصص في الصحة العقلية للحصول على تقييم وتشخيص دقيق والمشورة المناسبة.

الشخصية السيكوباتية السيكوباتي السلوك العدواني السلوكيات الخداع التعاطف الالتزام بالقوانين

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