إغلاق مدارس ومؤسسات.. تطورات انتشار البق في فرنسا| فيديو

قالت الكاتبة الصحفية، شيرين ناصر، إنه ‏تم إغلاق عدد من المدارس وحوالي 17 مؤسسة في فرنسا بسبب انتشار حشرة البق ‏وهناك بعض الأساتذة المدارس والعاملين ببعض المؤسسات أيضا رفضوا الاستمرار في العمل بسبب انتشار بق الفراش.

‏وتابعت خلال حوارها في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي ‏"عمرو أديب"، المذاع عبر شاشة "mbc masr"، أن هذا النوع من الحشرات ممكن أن يتواجد في زوايا الفراش أو الفراش نفسه لذلك بعض الفنادق في فرنسا ستكون معرضة لهذا النوع من الحشرات وسنجد أنهم يتوخوا الحذر بشدة، مضيفة أن هناك الكثير من الشعب الفرنسي يحمل الحكومة مسؤولية هذه المشكلة.