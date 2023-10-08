رئيس الموساد السابق: ما حدث من الفلسطينيين يفوق الخيال

كشف الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي، الموساد، إفرايم هاليفي، اليوم الأحد، أن عدد الصواريخ التي أطلقتها حركة حماس على الأراضي المحتلة خلال أقل من 24 ساعة يزيد عن 3 آلاف صاروخ، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تكن تعلم أن لدى المقاومة الفلسطينية هذه الكمية من الصواريخ.

وقال هاليفي في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "عدد الصواريخ التي أطلقتها حماس خلال أقل من 24 ساعة يزيد عن 3000 صاروخ، وهذا أمر يفوق الخيال من وجهة نظرنا، ولم نكن نعلم أن لديهم هذه الكمية من الصواريخ".

وأضاف: "بالتأكيد لم نتوقع أنها ستكون فعالة كما هي اليوم، ولم نتلق أي تحذير من أي نوع، وكانت مفاجأة تامة أن الحرب اندلعت هذا الصباح".

ومنذ قليل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه تقرر إعلان المنطقة الواقعة تحت سيطرة "فرقة غزة" منطقة عسكرية مغلقة.

وأضاف أدرعي عبر منصة إكس (تويتر سابقاً)، أن "الدخول إلى هذه المنطقة ممنوع تماماً، ويطلب من الجمهور التحلي باليقظة وتجنب الدخول إلى المنطقة".

وتشير منطقة "فرقة غزة" إلى قاعدة "رعيم" العسكرية ومحيطها، والتي سيطرت عليها حركة حماس صباحًا، واستعادها الجيش في وقت لاحق.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن عدد الإسرائيليين الذين سقطوا في العمليات التي تنفذها حماس منذ الصباح ارتفع إلى 300 شخص.

كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن مجلس الوزراء الأمني وافق على قرارات لتدمير القدرات العسكرية لحركتي "حماس" و"الجهاد" الفلسطينيتين.