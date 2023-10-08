طوفان الأقصي.. تجدد الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال في مستوطنة سديروت

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" التابعة للاحتلال الإسرائيلي، إن الاشتباكات بين المقاومين وجنود الاحتلال تجددت في مقر الشرطة بمستوطنة "سديروت".

ومنذ قليل، قالت القناة 12 العبرية، إن رجال المقاومة الفلسطينية تسللوا من جديد إلى منطقة إشكول. وأكدت إذاعة جيش الاحتلال أيضا، أن طائرة مسيرة تسللت بالقرب من مستوطنة نتيفوت.

وفي أعقاب تلك التوترات، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 256 شخصا من بينهم، 20 طفلا وإصابة 1788 بجروح مختلفة بينهم 121 طفلا.

وفيما يتعلق بخسائر الاحتلال، قالت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، إن أعداد القتلي ارتفعت إلى ​​أكثر من 300 و1,864 جريحا.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية يعود السبب إلى أن بعض جثث القتلى في الحرب التي بدأت بالهجوم المفاجئ الذي شنته حماس لم تصل بعد، وتشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 30 مدنيًا وضابط شرطة آخرين في سديروت.