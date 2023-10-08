تنبيهات عاجلة للمدارس بشأن لائحة الانضباط

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تعليمات هامة وعاجلة، بشأن تطبيق لائحة الانضباط المدرسي.

و شددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، على جميع المدارس بضرورة العمل على اتاحة الضمانات الكافية لتطبيق وتنفيذ لائحة النظام والانضباط المدرسي الصادرة بالقرار رقم187 للعام الدراسي 2023/2024 مع نوعية الطلاب وأولياء الأمور بها مع الالتزام بتطبيق العقوبات المنصوص عليها باللائحة حال عدم التزام الطلاب.

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، على تطبيق القرار رقم (۱۸۷) بالتساوي بين جميع المدارس الحكومية والخاصة والدولية، وذلك في أطار التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية الخاصة بالتطوير التعليم الأساسي لضمان وجود بينه تعليمية ايجابية في المدارس .

وقالت مديرية التعليم بالجيزة، يعد الأهمال وعدم تنفيذ لائحة النظام والضبط المدرس، اهمالا جسيما يستوجب الإحالة الى النيابة الإدارية والابعاد عن العملية التعليمية لما لذلك من تأثير سلبي على إعداد الأجيال القادمة، مؤكده علي الالتزام بأحكام مواد قانون التعليم رقم 139السنه1987 وتعديلاته ولا سيما فيما يخص الدور الرقابي لكل محافظه .

لائحة الانضباط

و وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بتنفيذ تلك التكليفات وتعميمها ومتابعة تنفيذها من خلال تنفيذ القرار الوزاري رقم (۱۸۷) موافاتنا بما تم تنفيذه من إجراءات في هذا الشأن .