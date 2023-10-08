البنك الأهلي يعلن قرارا ناريا بعد الخسارة من الزمالك.. تفاصيل

أكد كريم حسن شحاتة مدير الكرة بنادي البنك الأهلي، أن فريقه كان قادرا على الفوز على الزمالك، وكان هناك استهتار كبير من قبل اللاعبين أمس، رغم التقدم بهدف وطرد محمد عواد.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال كريم شحاتة في تصريحات عبر برنامج في الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" استهتار لاعبي البنك الأهلي أمس تسبب فى الخسارة أمام نادي الزمالك، وكنا أفضل وقادرين على الفوز، ولذلك تم خصم مبالغ مالية كبيرة للغاية من اللاعبين بالاتفاق مع إدارة النادي.

وأضاف:" لأول مرة أتعصب بعد مباراة، كانت أمس لأن أضعنا الفوز أمام نادي كبير بحجم نادي الزمالك، بسبب دلع اللاعبين وثقة زائدة وغريبة من قبل اللاعبين.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استطاع الفوز أمس أمام البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.