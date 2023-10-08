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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للمرة الخامسة.. خبير: زلزال بقوة 4.8ريختر على بعد أميال من سد النهضة

صدى البلد

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة ، إن هناك زلزال وقع صباح اليوم 8 أكتوبر 2023 الساعة 7:37 ص بتوقيت القاهرة بقوة 4.8 ريختر على عمق 10 كم.

وأضاف شراقي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الزلزال يبعد  590 كم  شرق سد النهضة، 118 كم من أديس أبابا، وقد حدث زلزال 8 مايو الماضى بقوة 4.4 ريختر على بعد أقل من 100 كم من سد النهضة وكان الأقرب على الاطلاق من جملة مئات الزلازل خلال المائة عام الأخيرة فى إثيوبيا.

وأشار إلى أن سد النهضة به حاليا 41 مليار متر مكعب، أى 41 مليار طن وهذا يشكل وزنا كبيرا على القشرة الأرضية الهشة جيولوجيا فى إثيوبيا ، نتيجة وجود الأخدود الأفريقى، ربما يكون تأثير هذا الزلازل غير ذى شأن بسبب قوته الخفيفة وبعده عن سد النهضة، ولكن سوف يكون للزلازل تأثيرا كبيرا فيما بعد خاصة إذا ازدادت القوة، واقترب مركز الزلزال من سد النهضة أو البحيرة فى وجود مخزون مائى كبير بحجم البحيرة عند اكتمالها بـ 74 مليار م3.

ونوه إلى أن منطقة الأخدود الأفريقى الذى يقسم اثيوبيا نصفين هى أكثر المناطق الأفريقية تعرضاً للزلازل والبراكين، وتشكل الدوائر البيضاء فى الخريطة المرفقة مراكز لزلازل خلال المائة عام السابقة، قطر الدائرة يمثل قوة الزلزال على مقياس ريختر.

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