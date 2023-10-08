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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزيرة البيئة توجه بالسيطرة على أي حرائق لقش الأرز وغلق أو تقنين عمل المكامير

صدى البلد

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بقيادات الوزارة؛ لمناقشة آخر مستجدات تنفيذ منظومة الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة على الأرض، ونتائج الجولات الميدانية المكثفة لمساعديها في محافظات المنظومة؛ لمتابعة تنفيذ محاورها المختلفة من الحد من حرق المخلفات البلدية والزراعية خاصة قش الأرز، والحد من الانبعاثات من مصادر التلوث كالصناعات الصغرى والمتوسطة وعوادم السيارات، وذلك بحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من القيادات المعنية.

واستمعت وزيرة البيئة لملاحظات المساعدين حول تيسير تنفيذ المنظومة خلال الفترة الماضية، والتحديات التي تواجهها والحلول المقترحة، وكيفية التغلب على تلك التحديات، للحفاظ على المكاسب المحققة في إحكام السيطرة على ظاهرة السحابة السوداء خلال السنوات الأخيرة، كنتاج لعمل دؤوب وتنسيق فعال مع الجهات المعنية.

وأشار مساعدو الوزيرة إلى استمرار هذه المكاسب على الأرض، خاصة فيما يتعلق بإقبال المتعهدين على كبس قش الأرز، وهذا يتضح بشكل كبير في محافظة البحيرة، مع الحاجة لتشديد الرقابة على تنفيذ إجراءات المنظومة في بعض المحافظات الأخرى.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، الوضع الراهن لتنفيذ محاور المنظومة، ومنها موقف الحصاد، وجمع وكبس قش الأرز، ورصد حرائق المخلفات البلدية والزراعية أولا بأول، سواء من خلال الأقمار الصناعية، أو فرق وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية.

ووجهت بسرعة السيطرة على أي حرائق يتم رصدها وتحرير محاضر ضد المخالفين وتوعية المزارعين بأضرار الحرق على البيئة والصحة العامة، كما تابعت موقف الاشتعالات بالمقالب العشوائية والمحطات الوسيطة للمخلفات البلدية والتأكيد على اتخاذ الإجراءات  اللازمة لضمان عدم حدوث أي  اشتعالات، والتنسيق مع السادة المحافظين الحد من تراكمات المخلفات على المحاور لتفادي الاشتعالات، وتقديم الدعم الفني اللازم في هذا الشأن.

كما تابعت وزيرة البيئة موقف تنفيذ قرارات المحافظين فيما يخص تنظيم العمل بالصناعات الصغرى والمتوسطة كمصادر محتملة للتلوث (المكامير، المسابك، قمائن الطوب)، سواء بالغلق أو تحديد ساعات العمل.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بسرعة التنسيق مع محافظي المناطق الواقعة في نطاق المنظومة، للتأكيد على تشديد الرقابة على تنفيذ إجراءات الحد من الانبعاثات، والتأكد من الالتزام بتنفيذ قراراتهم بغلق مكامير الفحم خلال فترة نوبات تلوث الهواء الحادة، وإزالة المكامير المخالفة لانتهاء المهلة المحددة لها، وتعديل ساعات العمل للفواخير وقمائن الطوب لتقليل الانبعاثات، بالإضافة الى التنسيق مع وزارة الأوقاف فيما يخص الارشاد خلال خطبة الجمعة بأضرار الحرق المكشوف للمخلفات البلدية والزراعية.

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