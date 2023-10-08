لو هتسافر.. كيفية استخراج شهادة التحركات إلكترونيا 2023

شهادة التحركات يبحث عنها عدد كبير جدا من المواطنيين الراغبين في السفر الي الخارج، والتي يتطلب للسفر خارج مصر شهادة التحركات، التي يحتاجها الراغبون في السفر إلى أي غرض كان سياحة أو عمل أو تعليم، التي تقدمه وزارة الداخلية، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين، لتوفير الوقت والجهد، والحد من الازدحام، وإنجاز المهام في أسرع وقت.

إنشاء حساب على موقع وزارة الداخلية

لاستخراج شهادة تحركات يجب ان يكون لدي طالب الشهادة حساب علي موقع وزارة الداخلية، ويمكن عملة من خلال الاتي:-

يمكن انشاء حساب علي موقع وزارة الداخلية بالدخول علي العنوان الإلكتروني https://moi.gov.eg.

الدخول علي الموقع

إنشاء حساب على الموقع

تسجيل دخول

اختيار "إنشاء حساب جديد"

ادخال البيانات الشخصية الصحيحة

ادخال الرقم القومي

كيفية استخراج شهادة التحركات إلكترونيا 2023



يمكن استخراج شهادة تحركات الكترونيا من خلال الدخول علي الرابط التالي:-

https://emoves.moi.gov.eg/

يمكن الاستفادة بالخدمة باتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول للمستخدم الجديد على الموقع

ملء طلب شهادة التحركات

دفع رسوم الخدمة

تحديد موعد الاستلام

استلام الشهادة من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة

استخراج شهادة التحركات إلكترونيا 2023

شهادة التحركات 2023

ما هى شهادة التحركات و ما إجراءات استخراجها؟

إذا رغب المواطن في إستخراج شهادة تفيد بتحركاته خارج مصر و إلى مصر خلال فترة زﻣﻨﻴﺔ محددة ليتم تقديمها للجهات المعنية، فيتم إصدار الشهادة لمقدم الطلب أو من ينوب عنه وفقاً للبيانات المتاحة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة.