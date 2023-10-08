تحركات مصرية لوقف التصعيد ضد غزة.. ونواب: موقفنا ثابت تجاة القضية الفلسطينية ولن يتغير .. ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل

برلمانيون عن موقف مصر من القضية الفلسطينية:

مصر من أكثر الدول مساندة للقضية الفلسطينية

ثابت ولن يتغير بمرور الزمن

مصر تتبني دائما مبدا السلام واقرار حقوق الشعب الفلسطيني

أشاد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بالتحركات المصريه والاتصالات التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والمسئولون المصريون مع الجانب الأوروبي والأمريكى والعربي لاقرارالتهدئة ووقف التصعيد ضد قطاع غزة.

وأكد النواب، أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت وواضح ولن يتغير على مرور الزمن، مؤكدين أن مصر تسعى من خلال الاتصالات المكثفة واللجوء لكافة الطرق الودية للتفاوض لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة والوصول إلى حلول شاملة وعادلة ، حفاظا على الارواح وعدم تصاعد الأمور.

فى البدايةـ قال النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت وواضح ولن يتغير على مرور الزمن ، مشيدا بدور القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي في التحركات المستمرة علي المستوي الاقليمي والدولي لانهاء هذا الصراع.

وقف حالة الحرب حقنا للدماء

واكد قريطم خلال تصريحات له اليوم الأحد ، أن مصر تجري اتصالات مكثفة اقليميا ودوليا لوقف حالة الحرب حقنا للدماء ومنها تصاعد الموقف وخروجه عن السيطرة، مشيرًا إلى أن مصر من أكثر الدول مساندة للقضية الفلسطينية باعتبارها أكبر الدول العربية وهذا يحمل مصر مسؤولية كبيرة للتفاوض .

وشدد عضو لجنة الصناعة، أن مصر تسعى من خلال الاتصالات المكثفة واللجوء لكافة الطرق الودية للتفاوض لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة والوصول إلى حلول شاملة وعادلة ، حفاظا على الارواح وعدم تصاعد الأمور.

ومن جانبه، استنكر النائب أحمد محمد دياب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف غطرسة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وإيقاف الجرائم التي يرتكبها هناك.

وأشاد "دياب" في تصريحات صحفية له اليوم، بالجهود الكبيرة والمكثفة التي تقوم بها مصر لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الأشقاء الفلسطينيين، والحيلولة دون الذهاب إلى مواجهة مفتوحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إثر المواجهات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية في غزة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بمستوطنات غلاف غزة.

وقال عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لابد من التدخل الفوري لإيقاف التصعيد الجاري بفلسطين، وإنقاذ الأشقاء الفلسطينيين من الاعتداءات والأعمال الاجرامية التي ترتكبها قوات الاحتلال.

وتساءل النائب أحمد محمد دياب: أين منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية والبرلمان الأوروبي من الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.. أليس ذلك ضمن حقوق الإنسان؟!

كما، ثمن النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، التحركات المصريه والاتصالات التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والمسئولون المصريون مع الجانب الأوروبي والأمريكى والعربي لاقرارالتهدئة ووقف التصعيد ضد قطاع غزة ، مؤكدا ان موقف مصر ثابت وراسخ منذ عقود بدعم القضيه الفلسطينيه ، وارساء السلام في الشرق الاوسط.

وقف التصعيد والعنف

وطالب عضو الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بضبط النفس ، والحيلوله دون سقوط ضحايا ابرياء ، وأن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، دون إزهاق المزيد من الأرواح وخروج الوضع الأمني عن السيطرة .

واوضح عضو الشيوخ ان مصر كما كانت دائما راعيه للسلام في الشرق الاوسط والعالم ، تجري اتصالات مصرية "مكثفة" مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي "لبحث التهدئة ومنع التصعيد" ، ونأمل ان تستجيب الاطراف لصوت الحكمة والعقل.

ولفت طارق عبد العزيز الي أن مصر تتبني دائما مبدا السلام ، واقرار حقوق الشعب الفلسطيني ، وحقه في اقامة دولتة المستقله وعاصمتها القدس الشريف ، وانها حذرت على مدار أشهر ماضية من خطورة التصعيد والاقتحام من الجانب الإسرائيلي، مؤكداً إن هذه الأعمال هي التي أدت الى العنف الدائر بين الجانبين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقي اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول التشاور بشأن مستجدات الأوضاع الراهنة والتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تم استعراض التطورات الأخيرة والتشديد على أولوية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للعمل على وقف التصعيد والعنف، وضبط النفس، حقناً للدماء ومنعاً للمزيد من تدهور الأوضاع.