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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. شركة طيران أمريكية تعلن وقف رحلاتها إلى تل أبيب بسبب الاشتباكات

أمريكان إيرلاينز
أمريكان إيرلاينز

أفادت وكالة رويترز للأنباء، أن شركة الطيران الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" علقت رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب مؤقتا بسبب الاشتباكات الدائرة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

وقالت شركة الطيران الأمريكية في بيان لها، إنها تعلق رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضافت شركة يونايتد أيرلاينز الأمريكية، أن رحلات الشركة إلى تل أبيب ستظل معلقة لحين سماح الظروف باستئنافها، لافته إلى أنها وتواصل مراقبة الموقف.

وفي وقت سابق، دعت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية، الطيارين وشركات الطيران الأمريكية، إلى توخي الحذر أثناء الطيران بالقرب من تل أبيب.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، نص الإشعار الخاص بالبعثات الجوية على ما يلي: “نظرًا لحالة الصراع المستمرة في المنطقة.. يُنصح المشغلون بمراجعة المعلومات الأمنية والتهديدات الحالية وتوخي الحذر. من المتوقع حدوث تأخيرات، ويجب على المشغلين حساب الوقود وفقًا لذلك”.

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