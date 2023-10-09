اليوم.. المرافعة في محاكمة 43 متهمًا بـ«خلية العجوزة الإرهابية»



تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، المرافعة في محاكمة 43 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وعضوية المستشارين غريب محمد عزت غريب شوقي ومحمود محمد عبد المنعم زيدان وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.

وعلى جانب آخر، أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، في وقت سابق أحكامًا رادعة على 20 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية النزهة الإرهابية».. فقضت بمعاقبة 14 متهمًا بالسجن المؤبد ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 15 عامًا وبالسجن المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين آخرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وعضوية المستشارين غريب محمد عزت غريب شوقي ومحمود محمد عبد المنعم زيدان وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.

وجاء منطوق الحكم بمعاقبة محمود حسين أحمد حسن، مدحت أحمد محمود الحداد، ياسر محمد حلمى زناتى، عاصم محمد حسن محمد عرب، حسام عبد الرازق أحمد محمد المدبولي، محمد حسن مدبولى حسن وشهرته «محمد النجار»، عبد الرحمن أحمد إبراهيم الحفناوي، أحمد ياسر محمد حلمي إبراهيم زناتي، معاذ عيد عبد العظيم إسماعيل دشيشة، محمود أحمد علي أحمد عبد اللطيف، أحمد حماد أحمد سلومة، أحمد صالح عبد الصمد رزق، أحمد لابيع محمود شعبان، وليد أحمد أبو زيد أحمد، بالسجن المؤبد.

كما قضت بمعاقبة عمر محمد حسن عرب، محمد أبو زيد سعيد عليوه، أحمد سليمان سلامة إمام بالسجن المشدد 15 عامًا، ومعاقبة إبرهيم فرج إبراهيم شحاتة النجار ومحمود ياسر محمد حلمي إبراهيم زناتي، محمد حميده محمود معوض بالسجن المشدد 10 سنوات.