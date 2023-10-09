استشهاد 465 شخصا بينهم 78 طفلا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

أفاد التلفزيون الفلسطيني، اليوم الإثنين، بارتفاع أعداد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 465 شهيدا بينهم 78 طفلًا.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 424 و أكثر من 2300 جريح.

وعلى جانب آخر، أفادت وسائل إعلامية، أنه تم استشهاد 18 شخصا في الغارات الإسرائيلية التي شنتها اليوم على رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن المسئولين في إسرائيل، أعلنوا أن عدد القتلى خلال عملية طوفان الأقصى بلغ 1000 شخص، مع وجود أكثر من 150 أسيرا ومختطفا داخل قطاع غزة، حتى الآن.