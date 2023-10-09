الأمم المتحدة: نزوح 123 ألف فلسطيني من غزة بسبب الغارات الإسرائيلية

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن هناك حوالي 123 ألف مواطن فلسطيني نزحوا من ديارهم في قطاع غزة بسبب الغارات الإسرائيلية.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، وقوع شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية مكثفة على منازل مأهولة في بيت حانون ورفح وخانيونس وتل الهوا.

وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت أكثر من 40 غارة على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وعلى جانب آخر، أفادت وسائل إعلامية، باستهداف المدفعية الإسرائيلية مناطق شرق وشمال مخيم البريج وشرق حي الزيتون والشجاعية بـ غزة.