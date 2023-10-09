اشتباك بين حماس وجيش الاحتلال في 6 نقاط بمستوطنات غلاف غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفخاي أدرعي، اليوم الأثنين، إنه مازال هناك مقاتلين فلسطينيين في مستوطنات محيط غلاف غزة.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك معارك تدور في 6 نقاط في مستوطنات غلاف غزة.

ومن جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أنه هناك معارك تدور منذ ساعات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حماس في مستوطنة سديروت.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بقيام المقاومة الفلسطينية "حركة حماس" بإطلاق رشقات صاروخية تنطلق من قطاع غزة نحو الغلاف الآن.

كما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بإطلاق صفارات الإنذار في مستوطنتي نيريم ونير أوز بـ غلاف غزة.