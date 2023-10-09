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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الخشب ليس فقط للأثاث بل موجود في هذه الأطعمة.. تفاصيل

الخشب ليس فقط للأثاث..
الخشب ليس فقط للأثاث.. إنه موجود في هذه الأطعمة!

يعتقد معظم الأشخاص أن الخشب يستخدم في صناعة الأثاث فقط، ولا يمكن توقع أنك تضعه في فمك بمحض إرادتك. لكن في الحقيقة، إنك تأكل الخشب بالفعل عندما تتناول العديد من المنتجات التي يتخللها نشارة الخشب!

إذا كنت قد تناولت الجبن المبشور، أو جبن البارميزان، أو العديد من المنتجات الأخرى، فقد تناولت بالفعل لب الخشب أو نشارة الخشب. 

قد يفاجأ هذا الكثير من المواطنين، ولكن الحقيقة هي أنها ممارسة شائعة جدًا عند تصنيع بعض المنتجات الصالحة للأكل!

جبن البارميزان

بحسب موقع Top Tenz، غالبًا ما تستخدم نشارة الخشب في منتجات مثل جبن البارميزان كعامل مضاد للتكتل، ولكن في أجبان البارميزان الأرخص توجد نشارة الخشب بكميات أعلى.

الجبن المبشور

أما في الجبن المبشور، يخدم لب الخشب أو نشارة الخشب غرضًا مشابهًا، وهو محاولة منع الجبن من الالتصاق ببعضه البعض. لكن هذا ليس السبب الوحيد وراء إضافة لب الخشب، المعروف أيضًا باسم السليلوز، إلى طعامك. 

إنه ليس صالح للأكل، ولكنه آمنة كونه يحتوي على ألياف، يمكن أن تساعد في دفع الطعام خارج جسمك. وهذا يعني أن بعض المنتجات تضع على ملصقها علامة "تحتوي على ألياف مضافة" لأنها تضع فيها القليل من لب الخشب. 

لذلك، إذا رأيت منتجًا يحتوي على ألياف مضافة ولم تكن تعرف ما هي، فمن المحتمل أن تكون لب الخشب أو نشارة الخشب.

جبن البارميزان الجبن المبشور الخشب نشارة الخشب ألياف مضافة لب الخشب

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