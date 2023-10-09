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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تضم 70 ألف نازح.. الأونروا تعلن قصف مدرسة تأوي عائلات في غزة

الأونروا
الأونروا

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مدرسة تابعة للوكالة تأوي عائلات نازحة في قطاع غزة.

وقال الحساب الرسمي للأمم المتحدة على منصة "إكس"، إن  مدرسة تابعة للأونروا تأوي عائلات نازحة في غزة أصيبت إصابة مباشرة.

وأضاف الحساب، أن الأونروا تأوي أكثر من 70 ألف نازح في 64 مدرسة من مدارسها.

وحسب الأونروا، من المرجح أن تزداد أعداد النازحين مع استمرار القصف العنيف والغارات الجوية من قبل قوات الاحتلال بما في ذلك على المناطق المدنية.

وأوضحت أن فرق الأونروا تقوم بتزويد العائلات بالمأوى والمياه النظيفة، ويجري إعداد الإمدادات لتسليمها إلى الأسر، ويشمل ذلك المواد الغذائية ومستلزمات النظافة ومواد التنظيف.

وطالبت الأونروا بحماية المدنيين في جميع الأوقات، والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشددة على ضرورة تجنيب المدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية أي هجوم، بما في ذلك تلك التي تأوي الأسر النازحة.

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