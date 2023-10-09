عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يعقد اجتماعا موسعا برؤساء المراكز

صدى البلد

عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اجتماعا موسعا، مع رؤساء المراكز والمدن، ومديري المديريات الخدمية والهيئات بالمحافظة، لمتابعة استعدادات المحافظة وجاهزيتها للتعامل مع مجابهة الأزمات والكوارث وآلية التعاون بين كافة أجهزة المحافظة في حالة الطواريء والأزمات، وذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة هدى المغربي، والعميد محمد إسماعيل حلمي المستشار العسكري لمحافظة الأقصر.

رئيس جامعة الأقصر: انتصارات أكتوبر أعطت درسا نموذجيا يحتذى به في التخطيط

شباب ورياضة الأقصر: "المشروع القومي للموهبة الحركية" يعد نواة للانتقاء المبكر لأعداد بطل أوليمبي


وبدأ الاجتماع بعرض فيديو لتفقد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الجمعة الماضي، لمركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة.
وأكد محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، على الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وعلى الجهود التي تبذلها الدولة في مجال الاستعداد التام لمجابهة أي أزمات أو كوارث في كل أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، مشيرا إلى أن محافظة الأقصر كانت من ضمن أول 5 محافظات تم فيها تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.
ووجه محافظ الأقصر، خلال الاجتماع ، رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية والهيئات، بحصر كافة  المعدات الخاصة بأعمال الإغاثة والعناصر الفنية الخاصة بإدارة وتشغيل هذه المعدات، وحصر ومراجعة محطات المياه ومحطات الرفع ومحطات المعالجة والمحولات والمغذيات الكهربائية وعمل قاعدة بيانات كاملة بكافة المعدات مع حصر المتعطل منها، كما وجه بتشكيل لجنة دائمة من العناصر الفنية والإدارية والقانونية المختصة للمرور على تلك المعدات.
جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن، ومسئولي الحملات الميكانيكية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة الرعاية الصحية، والمرور والإنقاذ النهري والمسطحات المائية وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، ومديريات الصحة والطرق والإسعاف والغاز الطبيعي والبيئة والطب البيطري والزراعة والتضامن والري.

الأقصر الأزمات والكوارث أستعدادات المحافظة استعدادات اجتماعا موسعا المديريات الخدمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

ترك الزوجين لهذه العبادة يجلب الفقر للبيت.. أمين الإفتاء ينصح بعدم التكاسل عنها

الحكم على المتهم بطعن طالب خلال مباراة كرة قدم.. اليوم

قرار جمهوري بتعيين 511 معاونًا للنيابة العامة

بعد رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا.. احسب مرتبك بالزيادة الجديدة

بكى كثيراً| أول رد من إمام عاشور بعد إصابته بمباراة الأهلي والإسماعيلي

تحرك عاجل من الحكومة والبنك المركزي والتنفيذ خلال ساعات| مفاجأة لجميع المصريين

ترشيحاتنا

طوفان الأقصي.. فقدان مصور صحيفة إسرائيلية عقب مقتل زوجته

وزير الكهرباء: نجحنا في خفض استهلاك الوقود بنسبة 20%

عايز أبلّغ عن جريمة يا حضرة الظابط |السواق شاف مشهد صادم بأكتوبر

الهاتف الذي اكتسح iPhone وبيع منه 40 مليون موبايل

استهداف المواطنين برصاص حي.. إسرائيل تجري عمليات انتقامية وتطور بشكل المقاومة|طوفان الأقصى

لبنان: حزب الله وعد بعدم التدخل في حرب غزة إلا في هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في السعودية

جمال شعبان ينصح بضرورة تناول المكملات الغذائية تحت إشراف طبي

الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار اليوم

بعد انتشاره في فرنسا.. كيف تتخلص من بق الفراش؟

فيديو

بعد زلزال اليابان .. توقع جديد مرعب يوم 14 أكتوبر | فيديو

بشهادات دولية والأرقام تتحدث.. التأمين الصحي الشامل أنجح مشروعات الرئيس السيسي «فيديوجراف»

أنا دمي فلسطيني.. عروسان يتراقصان على طوفان الأقصى بحفل زفافهما

طوفان الأقصى .. جنرال إسرائيلي أسرته حماس بالملابس الداخلية .. من هو؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ